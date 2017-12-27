19:44 | Хоккей — КХЛ

Блум перешел в "Сочи"

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Защитник Джонатон Блум стал игроком "Сочи", сообщает официальный Твиттер КХЛ. Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Напомним, сегодня "Адмирал" расторг соглашение с хоккеистом. В текущем сезоне на счету Блума 19 (1+18) результативных баллов в 43 играх при "-5".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Primorsky

Призываю всех неравнодушных болельщиков Адмирала в знак протеста действиям руководства клуба проигнорировать домашнюю игру 9 января с Югрой. Пусть пустые трибуны покажут кто они на самом деле. Может тогда и губер выгонит своего протеже? Предлагаю запустить это акцию и во всех соцсетях.

20:29