Блум перешел в "Сочи"

Защитник Джонатон Блум стал игроком "Сочи", сообщает официальный Твиттер КХЛ. Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Напомним, сегодня "Адмирал" расторг соглашение с хоккеистом. В текущем сезоне на счету Блума 19 (1+18) результативных баллов в 43 играх при "-5".