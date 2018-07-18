"Блестящий!" Новый шлем Доминика Фурха

"Северсталь" в своем официальном Твиттере представила новый шлем голкипера Доминика Фурха. Напомним, что последним клубом чеха был "Авангард".

В минувшем сезоне 28-летний вратарь провел 47 матчей, в которых отражал в среднем 92,6 процента бросков и коэффициенте надежности 1,99. Также он был запасным вратарем своей сборной на Олимпиаде-2018.