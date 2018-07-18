"Блестящий!" Новый шлем Доминика Фурха

"Северсталь" в своем официальном Твиттере представила новый шлем голкипера Доминика Фурха. Напомним, что последним клубом чеха был "Авангард".
В минувшем сезоне 28-летний вратарь провел 47 матчей, в которых отражал в среднем 92,6 процента бросков и коэффициенте надежности 1,99. Также он был запасным вратарем своей сборной на Олимпиаде-2018.
Блестящий!💥💥💥– HC Severstal (@severstalclub) 17 июля 2018 г.
Доминик Фурх представил новый шлем, в котором будет защищать ворота череповецкой команды. pic.twitter.com/AfRcpmJGta
Материалы других СМИ