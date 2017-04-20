Блажиевский продлил контракт с ЦСКА

ЦСКА продлил соглашение с защитником Артемом Блажиевским, сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт рассчитан до конца сезона-2018/19. Хоккеист пришел в систему армейцев из "Торпедо" в 2015 году. В завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ 23-летний Блажиевский провел 30 матчей и набрал 10 (3+7) очков. Также на его счету одна результативная передача в 7 играх плей-офф.