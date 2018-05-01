15:44 | Хоккей — КХЛ

Билялов, Михеев и Лазарев перешли в "Ак Барс"


"Ак Барс" произвел обмены с "Югрой" и "Торпедо", сообщает пресс-служба КХЛ. Из ханты-мансийской команды вернулись вратарь Тимур Билялов и нападающий Артем Михеев, из Нижнего Новгорода - форвард Максим Лазарев. Оба клуба получили денежные компенсации.

23-летний Билялов в прошедшем регулярном чемпионате провел 12 матчей, в которых пропустил 20 шайб. 22-летний Михеев отметился 6 (2+4) очками в 30 играх. 22-летний Лазарев сделал две передачи в 31 встрече.

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https://www.khl.ru/news/2018/05/01/394919.html

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