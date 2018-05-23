Билялетдинов – лучший тренер 10-го сезона КХЛ

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов во время церемонии закрытия 10-го сезона КХЛ получил приз лучшему наставнику. 63-летний специалист привел команду из Казани к третьему в истории Кубку Гагарина.

В финальной серии плей-офф клуб из столицы Татарстана обыграл ЦСКА (4-1). Билялетдинов стал первым тренером в истории, выигравшим три Кубка Гагарина с одной командой (2008/09, 2009/10, 2017/18). Ранее трехкратным обладателем этого трофея становился Олег Знарок (дважды – с московским "Динамо", один раз – со СКА).

Церемония закрытия 10-го сезона КХЛ. LIVE!