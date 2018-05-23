Билялетдинов – лучший тренер 10-го сезона КХЛ

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов во время церемонии закрытия 10-го сезона КХЛ получил приз лучшему наставнику. 63-летний специалист привел команду из Казани к третьему в истории Кубку Гагарина.
В финальной серии плей-офф клуб из столицы Татарстана обыграл ЦСКА (4-1). Билялетдинов стал первым тренером в истории, выигравшим три Кубка Гагарина с одной командой (2008/09, 2009/10, 2017/18). Ранее трехкратным обладателем этого трофея становился Олег Знарок (дважды – с московским "Динамо", один раз – со СКА).
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Паснаход
hant64, а когда Овца в сборной зажигал? Загибай пальцы.
22:53
Паснаход
И не каркай!
22:49
Паснаход
Раплачан, это в дальнейшем попозорился. А в начале выиграл золото ЧМ. Об этом тоже не надо забывать.
22:49
Andersen2
)))тролли посмешили)) Молодцы конечно.Но речь идет о прошедшем сезоне. А то что вы ниже написали это уже отдельный разговор
22:12
Ралпачан Фляйшманъ
ну и хорошо. навыигрывался кубков гагарина, попозорился со сборной. пусть последним чемпионством это для него в его карьере станет.
22:09
hant64
Браво, на Олимпиаде 2014 он так же был лучшим. Так хорошо выстроил игру наших лучших хоккеистов, что они даже по шайбе перестали попадать, как Овечкин, например. Позор на домашней Олимпиаде Билялетдинову не смыть никогда.
21:56