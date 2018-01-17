Билялетдинов из-за болезни пропустил тренировку перед игрой с "Йокеритом"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов из-за болезни не присутствовал на тренировке команды перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита", сообщает "Р-Спорт". Детали состояния здоровья 62-летнего специалиста не уточняются. Ожидается, что наставник казанцев будет готов к игре с "джокерами".

Отметим, что ранее Билялетдинов из-за проблем со здоровьем пропустил Матч звезд КХЛ, несмотря на то, что изначально был выбран в качестве тренера команды дивизиона Харламова.

Встреча между "Ак Барсом" и "Йокеритом" состоится сегодня, 17 января, начало игры – 19.30 по московскому времени.