12:08 | Хоккей — КХЛ

Билялетдинов из-за болезни пропустил тренировку перед игрой с "Йокеритом"


Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов из-за болезни не присутствовал на тренировке команды перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита", сообщает "Р-Спорт". Детали состояния здоровья 62-летнего специалиста не уточняются. Ожидается, что наставник казанцев будет готов к игре с "джокерами".

Отметим, что ранее Билялетдинов из-за проблем со здоровьем пропустил Матч звезд КХЛ, несмотря на то, что изначально был выбран в качестве тренера команды дивизиона Харламова.

Встреча между "Ак Барсом" и "Йокеритом" состоится сегодня, 17 января, начало игры – 19.30 по московскому времени.

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https://rsport.ria.ru/hockey/20180117/1131234228.html

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Материалы других СМИ
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