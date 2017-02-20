Билялетдинов и Овечкин вошли в символическую сборную "Динамо"

Болельщики "Динамо" включили главного тренера "Ак Барса" Зинэтулу Билялетдинова и капитана "Вашингтона" Александра Овечкина в символическую сборную всех времен, информирует пресс-служба бело-голубых.

Голосование было приурочено к 70-летнему юбилею клуба. Сборная состоит из трех тренеров, трех вратарей и четырех пятерок полевых игроков.

Полностью сборная динамовцев выглядит следующим образом:

Тренеры: Аркадий Чернышев, Владимир Юрзинов, Зинэтула Билялетдинов

Вратари: Владимир Мышкин, Виталий Еремеев, Александр Еременко

Защитники: Зинэтула Билялетдинов, Валерий Васильев, Сергей Вышедкевич, Виталий Давыдов, Дарюс Каспарайтис, Василий Первухин, Александр Карповцев, Алексей Трощинский

Нападающие: Александр Мальцев, Владимир Голиков, Александр Голиков, Владимир Юрзинов, Сергей Светлов, Анатолий Семенов, Сергей Яшин, Алексей Ковалев, Алексей Жамнов, Андрей Николишин, Александр Овечкин, Леонид Комаров.