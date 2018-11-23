Бикмуллин дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча "Трактор" – "Нефтехимик" и дисквалифицировал на один матч нападающего нижнекамского клуба Рафаэля Бикмуллина​. Кроме того, форвард подвергнут дненежному штрафу.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Нефтехимика" Рафаэля Бикмуллина по п.3.4. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ ("Признан зачинщиком драки"), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.