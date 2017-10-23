21:47 | Хоккей — КХЛ

Без интриги. СКА победил ЦСКА в Москве

Сегодня. Москва. ЦСКА - СКА - 2:5. Павел ДАЦЮК (слева) отметился в этой встрече голом. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - СКА - 2:5. Павел ДАЦЮК (слева) отметился в этой встрече голом. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду уступил СКА – 2:5. Хет-трик оформил Илья Ковальчук, еще по шайбе у гостей забросили Павел Дацюк и Вячеслав Войнов. У столичных армейцев по голу на счету Андрея Кузьменко и Ивана Телегина.

ЦСКА проиграл вторую встречу подряд. Клуб из Санкт-Петербурга побеждает в третьей игре кряду. СКА лидирует в таблице Западной конференции, красно-синие идут вторыми.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – СКА (Санкт-Петербург) – 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)

Голы: Войнов - 4 (бол., Ковальчук), 32:19 - 0:1. Ковальчук - 18 (бол., Дацюк), 46:17 - 0:2. Ковальчук - 19 (Плотников, Прохоркин), 48:20 - 0:3. Кузьменко - 6 (бол., Марченко, Ожиганов), 51:08 - 1:3. Дацюк - 7 (Карпов), 51:55 - 1:4. Телегин - 2 (Попов), 54:05 - 2:4. Ковальчук - 20 (п.в., Кетов), 59:47 - 2:5.

Вратари: Сорокин (58:54 - 59:47) - Шестеркин.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 31 (12+8+11) - 22 (9+5+8).

Судьи: Ержабек, Оленин.

23 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Трансляция матча ЦСКА - СКА

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (41)
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spetrov

Я не претендую на истину, просто мне так кажется. --- Согласен со всем, что ты написал. Во многом и мои мысли. /// До сих пор где-то в глубине души есть надежда, что для плова он припас какие-то хитропопости. --- Я тоже, хотя и понимаю, что мы занимаемся самоуговорами. :) Удачи тебе!

22:33

Kent....

spetrov----------,ахахах умей проигрывать цска ))))))стремно смотреть на вас бессильные игрочишки!!!ты так и нечего непонял,грамотей с опечатками,удачи тебе умник )))))))

22:33

spetrov

Уже уходя, serzheo отдельно еще раз с победой. По всему видно, переживает. :)

22:31

Thomas_Boy_

spetrov ___________ ты знаешь, корреспонденты СЭ и в онлайнах говорили, и в статьях писали о том, что разница есть. Мол, Никитин как раз и был чуть ли не главным креативщиком в тренерском штабе. А на поверку Знарок-то более мастеровитый. У него состав, к слову, тоже совсем не ограниченный, а люди побеждают. Хотя, повторюсь, уровень игроков у них, конечно, повыше изначально. ___________ В принципе, согласен. Знарка не очень-то любят, но он очень толковый тренер, как мне думается. Я не претендую на истину, просто мне так кажется. По-крайней мере, на ЧМ он на редкость толково построил игру в полуфинале, и канадцев мы два периода переигрывали. К сожалению, в третьем зачем-то отказались от контратак и полезли вперед... Про Никитина я тоже читал. Что он строил игру ЦСКА, а не Квартальнов. До сих пор где-то в глубине души есть надежда, что для плова он припас какие-то хитропопости.)) Посмотрим...

22:30

spetrov

Я и впрямь лучше НХЛ посмотрю. ----- +1. Вот уж действительно. Впрочем, болельщикам питерских, понятно, есть что смотреть и здесь. Хоть на победы. PS: Глори-хантеры. ;)

22:29

serzheo

Thomas_Boy____ Ну что ты, Том. Как я мог что либо смотреть? Всем давно известно, что хоккей со времен красной машины смотришь только ты, и более никто)) В нахальную лигу , Том... В нахальную)))

22:28

Thomas_Boy_

serzheo ____ А ты не смотри Том. Ты больше на нахальную лигу напирай. Там бегают грецки ягры и еще этот, как там его... Ну в общем кто-то всегда бегает))) Ты их смотри))) ___________ Серж, когда нас канадцы в очередной раз по льду размажут, что ты будешь пищать?) Я и впрямь лучше НХЛ посмотрю, чем куньлунь с югрой. Ты сам-то как, матч смотрел? Или просто так вылез?)

22:26

spetrov

Kent...., не "твое", а "твой", не "неможит", а "не может". Хоть и у меня опечатки иногда присутствуют в результате спешки, но это явно не они. Да, я так и понял, что тебе бестолку что-то говорить. Дурачком растешь, расти дальше.

22:23

spetrov

К слову, о том, что Знарок мастеровитый, я и ранее знал. Хоть его и ругают здесь иногда отдельные персонажи.

22:21

Kent....

spetrov.,глупо выглядет твоё цска которое неможит обыграть нас )))))клоуны СКА чемпион!

22:20

serzheo

Thomas_Boy____ А ты не смотри Том. Ты больше на нахальную лигу напирай. Там бегают грецки ягры и еще этот, как там его... Ну в общем кто-то всегда бегает))) Ты их смотри)))

22:19

spetrov

Thomas_Boy_, ты знаешь, корреспонденты СЭ и в онлайнах говорили, и в статьях писали о том, что разница есть. Мол, Никитин как раз и был чуть ли не главным креативщиком в тренерском штабе. А на поверку Знарок-то более мастеровитый. У него состав, к слову, тоже совсем не ограниченный, а люди побеждают. Хотя, повторюсь, уровень игроков у них, конечно, повыше изначально.

22:19

совва

Кому-то это еще интересно смотреть?)

22:17

Thomas_Boy_

spetrov ___________ К сожалению... Хотя вот сегодня думал, что игра будет классной. Но никак. Убрали Квартальнова, а лучше-то не стало... Не знаю, я люблю и СКА, и ЦСКА. Мне все равно, кто победит, но наверное, победа ЦСКА была бы чуточку желаннее. Просто потому, что он давно не выигрывал. Время покажет, но что-то в Никитина я верю все меньше и меньше.

22:15

serzheo

Браво Питер, отомстили за вчерашнее московитым.

22:14

spetrov

Kanidzha, было у нас несколько человек на уровне, да и те за океаном уже.

22:11

old grumbler

Й-о-о-о-х-х-х-о-о-о!!!!!.......... ещё один скальп на стене!!!!!

22:10

spetrov

Thomas_Boy_ (22:02) +1. Тоже очень редко смотрю. Пресный продукт.

22:07

spetrov

shpasic, сам пошутил, сам смеешься. Обрати внимание, кроме тебя самого никто подобного не написал.

22:06

andrey62

Никитин в отставку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22:05

andrey62

Как можно играть в такой хоккей? При Квартале мы бы этих пижонов по бортам бы размазали! При всем уважении к Паше Дацюку он больше одной смены с нами бы не сыграл! Поберегли бы на будующее...А так полное безволие и отсутствие мысли!Никитин в отставку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22:03

Kanidzha

Не хватает ЦСКА кого то с эмоциями,тот кто заведёт команду,ведь катаются больше по привычке,на рефлексе,совсем без эмоций,вновь куча борьбы у борта,вновь стандартные решения которые знают даже начинающие хоккеисты.Не будет толку от такого тренера,в таких матчах важно эмоции,лидеры а у нас Андронов отдыхает по ротации....жесть!

22:02

Thomas_Boy_

Каждый раз, посмотрев матчи КХЛ до конца (что бывает редко - не выдерживаю), я жалею о потерянном времени. А ведь есть люди, которые платят деньги, чтобы это смотреть.

22:02

shpasic

штраф 8 - 10! опять СКА всё купил!

21:59

spetrov

.

21:58

old grumbler

Й-о-о-о-х-х-х-о-о-о!!!!!

21:57

spetrov

Kent....,и сам не понимаешь, насколько глупо выглядишь?

21:57

bond1951

тренер у ЦСКА флегмат и команда такая жевать и пить воду любой может а вот завести подсказать внести изменения по ходу игры дано не каждому................

21:56

andrey62

Позор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21:56

alexway.67

Жаль. В начале сезона думал между ЦСКА и СКА будет борьба. Но видно не судьба. СКА всех обыгрывает, а москвичи свои победы вымучивают. А очные игры показали, что питерцы обувают ЦСКА как детей. Обидно...

21:55