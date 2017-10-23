Без интриги. СКА победил ЦСКА в Москве

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду уступил СКА – 2:5. Хет-трик оформил Илья Ковальчук, еще по шайбе у гостей забросили Павел Дацюк и Вячеслав Войнов. У столичных армейцев по голу на счету Андрея Кузьменко и Ивана Телегина.
ЦСКА проиграл вторую встречу подряд. Клуб из Санкт-Петербурга побеждает в третьей игре кряду. СКА лидирует в таблице Западной конференции, красно-синие идут вторыми.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА – СКА (Санкт-Петербург) – 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)
Голы: Войнов - 4 (бол., Ковальчук), 32:19 - 0:1. Ковальчук - 18 (бол., Дацюк), 46:17 - 0:2. Ковальчук - 19 (Плотников, Прохоркин), 48:20 - 0:3. Кузьменко - 6 (бол., Марченко, Ожиганов), 51:08 - 1:3. Дацюк - 7 (Карпов), 51:55 - 1:4. Телегин - 2 (Попов), 54:05 - 2:4. Ковальчук - 20 (п.в., Кетов), 59:47 - 2:5.
Вратари: Сорокин (58:54 - 59:47) - Шестеркин.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 31 (12+8+11) - 22 (9+5+8).
Судьи: Ержабек, Оленин.
23 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
spetrov
Я не претендую на истину, просто мне так кажется. --- Согласен со всем, что ты написал. Во многом и мои мысли. /// До сих пор где-то в глубине души есть надежда, что для плова он припас какие-то хитропопости. --- Я тоже, хотя и понимаю, что мы занимаемся самоуговорами. :) Удачи тебе!
22:33
Kent....
spetrov----------,ахахах умей проигрывать цска ))))))стремно смотреть на вас бессильные игрочишки!!!ты так и нечего непонял,грамотей с опечатками,удачи тебе умник )))))))
22:33
spetrov
Уже уходя, serzheo отдельно еще раз с победой. По всему видно, переживает. :)
22:31
Thomas_Boy_
spetrov ___________ ты знаешь, корреспонденты СЭ и в онлайнах говорили, и в статьях писали о том, что разница есть. Мол, Никитин как раз и был чуть ли не главным креативщиком в тренерском штабе. А на поверку Знарок-то более мастеровитый. У него состав, к слову, тоже совсем не ограниченный, а люди побеждают. Хотя, повторюсь, уровень игроков у них, конечно, повыше изначально. ___________ В принципе, согласен. Знарка не очень-то любят, но он очень толковый тренер, как мне думается. Я не претендую на истину, просто мне так кажется. По-крайней мере, на ЧМ он на редкость толково построил игру в полуфинале, и канадцев мы два периода переигрывали. К сожалению, в третьем зачем-то отказались от контратак и полезли вперед... Про Никитина я тоже читал. Что он строил игру ЦСКА, а не Квартальнов. До сих пор где-то в глубине души есть надежда, что для плова он припас какие-то хитропопости.)) Посмотрим...
22:30
spetrov
Я и впрямь лучше НХЛ посмотрю. ----- +1. Вот уж действительно. Впрочем, болельщикам питерских, понятно, есть что смотреть и здесь. Хоть на победы. PS: Глори-хантеры. ;)
22:29
serzheo
Thomas_Boy____ Ну что ты, Том. Как я мог что либо смотреть? Всем давно известно, что хоккей со времен красной машины смотришь только ты, и более никто)) В нахальную лигу , Том... В нахальную)))
22:28
Thomas_Boy_
serzheo ____ А ты не смотри Том. Ты больше на нахальную лигу напирай. Там бегают грецки ягры и еще этот, как там его... Ну в общем кто-то всегда бегает))) Ты их смотри))) ___________ Серж, когда нас канадцы в очередной раз по льду размажут, что ты будешь пищать?) Я и впрямь лучше НХЛ посмотрю, чем куньлунь с югрой. Ты сам-то как, матч смотрел? Или просто так вылез?)
22:26
spetrov
Kent...., не "твое", а "твой", не "неможит", а "не может". Хоть и у меня опечатки иногда присутствуют в результате спешки, но это явно не они. Да, я так и понял, что тебе бестолку что-то говорить. Дурачком растешь, расти дальше.
22:23
spetrov
К слову, о том, что Знарок мастеровитый, я и ранее знал. Хоть его и ругают здесь иногда отдельные персонажи.
22:21
Kent....
spetrov.,глупо выглядет твоё цска которое неможит обыграть нас )))))клоуны СКА чемпион!
22:20
serzheo
Thomas_Boy____ А ты не смотри Том. Ты больше на нахальную лигу напирай. Там бегают грецки ягры и еще этот, как там его... Ну в общем кто-то всегда бегает))) Ты их смотри)))
22:19
spetrov
Thomas_Boy_, ты знаешь, корреспонденты СЭ и в онлайнах говорили, и в статьях писали о том, что разница есть. Мол, Никитин как раз и был чуть ли не главным креативщиком в тренерском штабе. А на поверку Знарок-то более мастеровитый. У него состав, к слову, тоже совсем не ограниченный, а люди побеждают. Хотя, повторюсь, уровень игроков у них, конечно, повыше изначально.
22:19
совва
Кому-то это еще интересно смотреть?)
22:17
Thomas_Boy_
spetrov ___________ К сожалению... Хотя вот сегодня думал, что игра будет классной. Но никак. Убрали Квартальнова, а лучше-то не стало... Не знаю, я люблю и СКА, и ЦСКА. Мне все равно, кто победит, но наверное, победа ЦСКА была бы чуточку желаннее. Просто потому, что он давно не выигрывал. Время покажет, но что-то в Никитина я верю все меньше и меньше.
22:15
serzheo
Браво Питер, отомстили за вчерашнее московитым.
22:14
spetrov
Kanidzha, было у нас несколько человек на уровне, да и те за океаном уже.
22:11
old grumbler
Й-о-о-о-х-х-х-о-о-о!!!!!.......... ещё один скальп на стене!!!!!
22:10
spetrov
Thomas_Boy_ (22:02) +1. Тоже очень редко смотрю. Пресный продукт.
22:07
spetrov
shpasic, сам пошутил, сам смеешься. Обрати внимание, кроме тебя самого никто подобного не написал.
22:06
andrey62
Никитин в отставку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22:05
andrey62
Как можно играть в такой хоккей? При Квартале мы бы этих пижонов по бортам бы размазали! При всем уважении к Паше Дацюку он больше одной смены с нами бы не сыграл! Поберегли бы на будующее...А так полное безволие и отсутствие мысли!Никитин в отставку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22:03
Kanidzha
Не хватает ЦСКА кого то с эмоциями,тот кто заведёт команду,ведь катаются больше по привычке,на рефлексе,совсем без эмоций,вновь куча борьбы у борта,вновь стандартные решения которые знают даже начинающие хоккеисты.Не будет толку от такого тренера,в таких матчах важно эмоции,лидеры а у нас Андронов отдыхает по ротации....жесть!
22:02
Thomas_Boy_
Каждый раз, посмотрев матчи КХЛ до конца (что бывает редко - не выдерживаю), я жалею о потерянном времени. А ведь есть люди, которые платят деньги, чтобы это смотреть.
22:02
shpasic
штраф 8 - 10! опять СКА всё купил!
21:59
spetrov
.
21:58
old grumbler
Й-о-о-о-х-х-х-о-о-о!!!!!
21:57
spetrov
Kent....,и сам не понимаешь, насколько глупо выглядишь?
21:57
bond1951
тренер у ЦСКА флегмат и команда такая жевать и пить воду любой может а вот завести подсказать внести изменения по ходу игры дано не каждому................
21:56
andrey62
Позор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21:56
alexway.67
Жаль. В начале сезона думал между ЦСКА и СКА будет борьба. Но видно не судьба. СКА всех обыгрывает, а москвичи свои победы вымучивают. А очные игры показали, что питерцы обувают ЦСКА как детей. Обидно...
21:55