Без интриги. СКА победил ЦСКА в Москве

Сегодня. Москва. ЦСКА - СКА - 2:5. Павел ДАЦЮК (слева) отметился в этой встрече голом. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду уступил СКА – 2:5. Хет-трик оформил Илья Ковальчук, еще по шайбе у гостей забросили Павел Дацюк и Вячеслав Войнов. У столичных армейцев по голу на счету Андрея Кузьменко и Ивана Телегина.

ЦСКА проиграл вторую встречу подряд. Клуб из Санкт-Петербурга побеждает в третьей игре кряду. СКА лидирует в таблице Западной конференции, красно-синие идут вторыми.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – СКА (Санкт-Петербург) – 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)

Голы: Войнов - 4 (бол., Ковальчук), 32:19 - 0:1. Ковальчук - 18 (бол., Дацюк), 46:17 - 0:2. Ковальчук - 19 (Плотников, Прохоркин), 48:20 - 0:3. Кузьменко - 6 (бол., Марченко, Ожиганов), 51:08 - 1:3. Дацюк - 7 (Карпов), 51:55 - 1:4. Телегин - 2 (Попов), 54:05 - 2:4. Ковальчук - 20 (п.в., Кетов), 59:47 - 2:5.

Вратари: Сорокин (58:54 - 59:47) - Шестеркин.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 31 (12+8+11) - 22 (9+5+8).

Судьи: Ержабек, Оленин.

23 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Трансляция матча ЦСКА - СКА