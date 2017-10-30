Беспалов, Фраттин, Мозик и Толванен - лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) назвала лауреатов десятой недели турнира, сообщает официальный сайт лиги. Лучшим вратарем признан Никита Беспалов ("Спартак"), в двух матчах одержавший с командой две победы, обе – "всухую". Голкипер красно-белых отразил на этой неделе 100% бросков, нанесенных по его воротам. Его серия без пропущенных шайб продолжается и на данный момент составляет 174 минуты 26 секунд (119:34 – на этой неделе).

Лучшим защитником признан Войтех Мозик ("Витязь"), вместе с командой одержавший одну победу в трех матчах. Защитник подмосковной команды набрал в этих встречах 2 (2+2) очка. Мозик нанес 11 бросков по воротам, а его общий показатель полезности в данных играх составил "+3".

Лучшим нападающим признан Мэттью Фраттин ("Барыс"), в трех матчах забросивший четыре шайбы (лучший показатель в лиге за неделю среди игроков его амплуа), при показателе полезности "+2". Нападающий казахстанского клуба в среднем проводил на льду более 22 минут, на его счету восемь бросков по воротам.

Лучшим новичком недели признан нападающий Эли Толванен ("Йокерит"), в трех матчах одержавший вместе с командой одну победу и отметившийся двумя заброшенными шайбами. В среднем форвард проводил на льду более 16 минут и нанес 15 бросков по воротам соперника.