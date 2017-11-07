Вратарь "Спартака" Никита Беспалов дисквалифицирован на один матч КХЛ, информирует пресс-служба лиги. Голкипер наказан за атаку в голову нападающего московского "Динамо" (2:1 Б) Алексея Терещенко в матче регулярного чемпионата. Также Беспалов будет обязан выплатить денежный штраф.

Напомним, что следующим соперником красно-белых будет магнитогорский "Металлург", игра с которым состоится 14 ноября. Вратарь в текущем сезоне провел на льду 19 матчей и пропустил 39 шайб.