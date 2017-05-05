Березин стал игроком "Авангарда"

"Авангард" подписал контракт с бывшим защитником "Нефтехимика" Максимом Березиным, информирует официальный сайт омского клуба. Соглашение рассчитано на два года. В прошедшем сезоне 26-летний игрок провел 49 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков.

– Березин – габаритный самоотверженный защитник, – отметил генеральный менеджер "Авангарда" Виктор Шалаев. - В его задачи не входит набирать очки, хотя он способен и забить, и отдать. Охрана своих ворот, "вынос" нападающих соперника с нашего пятачка, силовая игра – вот его основные плюсы. Максим должен добавить нашей команде "мускулов", что крайне важно для решения серьезных задач.