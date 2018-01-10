Береглазов заменит Ли на Матче звезд КХЛ

Защитник "Металлурга" Крис Ли не сможет принять участия в Матче Звезд КХЛ по причине травмы. Место Ли в команде дивизиона Харламова займет его одноклубник – защитник Алексей Береглазов.

Состав сборной дивизиона Харламова теперь выглядит следующим образом:

вратари – Эмиль Гарипов ("Ак Барс"), Илья Ежов ("Нефтехимик");

защитники – Андрей Марков ("Ак Барс"), Алексей Береглазов ("Металлург"), Никита Трямкин ("Автомобилист"), Чарлз Геноуэй ("Лада");

нападающие – Сергей Мозякин ("Металлург"), Владимир Ткачёв ("Ак Барс"), Дэн Секстон ("Нефтехимик"), Пол Щехура ("Трактор"), Павел Варфоломеев ("Югра").