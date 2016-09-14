Бердников возглавит "Кузню"?

Руководство новокузнецкого "Металлурга" склоняется к назначению на роль главного тренера Сергея Бердникова, работающего в тренерском штабе команды. В августе в отставку с поста главного тренера "Кузни" был отправлен Николай Соловьев, а исполняющим обязанности был назначен спортивный директор клуба Валерий Зелепукин.

- Никаких решений на сегодняшний день не принято, - приводит "Р-Спорт" слова Зелепукина. - Чисто гипотетически, да, он (Бердников. - Прим. "СЭ") может стать главным тренером. Но как только будет принято решение, это будет сообщено официально. Поиск продолжается, сами ждем - не дождемся. Решение может быть принято в любой момент, хоть мы и находимся в поездке. Мы все время на связи с руководством.