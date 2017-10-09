Бен Скривенс: "Заработанные в КХЛ деньги дадут мне фундамент на оставшуюся жизнь"

Вратарь "Салавата Юлаева" Бен Скривенс отметил, что заработанные в КХЛ деньги помогут обеспечить его семью до конца жизни. Он также добавил, что партнеры по команде только учат ругаться на русском языке.

– Деньги, заработанные в КХЛ, дадут моей семье фундамент на всю оставшуюся жизнь. Адаптироваться в КХЛ было нелегко, переезд сюда означал, что я буду намного меньше общаться с друзьями и знакомыми, – приводит Sportsnet слова Скривенса. – С партнерами по команде я общаюсь в основном на упрощенном английском, так что, когда звоню друзьям и близким в Канаду, они иногда меня подкалывают за странную речь или неправильную грамматику. На уроки русского у нас нет времени, так что я знаю то, чему учусь на арене. Ребята учат тебя ругаться, вот, пожалуй, и все.

Напомним, 31-летний Скривенс выступает в уфимской команде с этого сезона. Он провел 14 матчей в КХЛ и пропустил 30 шайб.