Бен Скривенс: "В каждом матче против лучших российских команд у "Динамо" происходят удаления, которые вызывают вопросы"

Вратарь минского "Динамо" Бен Скривенс после поражения от ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3) заявил, что в матчах против лучших команд лиги часто происходят удаления, вызывающие вопросы. 30-летний каналец посетовал на то, что у его команды было 8 удалений, а у соперника - только 2.

- Мы неплохо противостояли оппонентам сегодня, - цитирует пресс-служба клуба Скривенса. - Конечно, тяжело выиграть, когда у тебя на счету восемь удалений, а у соперника всего два. Много сомнительных моментов. Каждый раз, когда мы противостоим лучшим российским командам, у нас происходят удаления, которые вызывают вопросы. На льду играют две команды, которые пытаются выяснить, кто на данный момент сильнее. Не круто, когда в это вмешивается кто-то еще.