Бен Скривенс: "Салават" провел не идеальный матч"

Вратарь "Салавата Юлаева" Бен Скривенс после победы над "Сочи" (11:3) в матче регулярного чемпионат КХЛ подчеркнул, что команда показала сбалансированную игру. По его словам, уифмцы сделали шаги в правильном направлении.

– Хорошая уверенная победа. Я не думаю, что до этого играли плохо, – приводит пресс-служба уфимцев слова Скривенса. – Я думаю, мы сыграли сбалансированно, хорошо сыграли как в защите, так и в атаке. Это не идеальный матч, но мы сделали шаг в правильном направлении, возможно, что и два шага.

Надеюсь, мы продолжим так же. Я думаю, мы начали играть так, как мы можем. Это полезный опыт. Не столь важно, выиграли ли мы 1:0 или 11:3. Мы забрали три очка, это важно для команды и это то, о чем надо думать.

– Что произошло в конце второго периода? "Сочи" отыграл два гола.

– У них хорошая команда, они тоже могут забрасывать шайбы. Они стали играть аккуратно, создавать моменты, а когда ты создаешь моменты – ты забрасываешь шайбы.

14 шайб в матче "Салават Юлаев" – "Сочи". Видеообзор игры