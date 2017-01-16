Бен Скривенс: "Поездка на Дальний Восток – непростое испытание"

Голкипер минского "Динамо" Бен Скривенс заявил, что в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" свою роль может сыграть размер площадки, а также отметил, что к матчам на Дальнем Востоке нужно готовиться с особой концентрацией. Минчане идут на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, "Адмирал" занимает восьмую строчку.

– Конечно, такая поездка требует особой концентрации, – цитирует сайт "Динамо" Скривенса. – Поездка на Дальний Восток – непростое испытание, но через него проходят все клубы в лиге. У нас не получилось добыть нужный результат в Хабаровске, несмотря на это, мы смогли победить в Пекине. Надеюсь, мы сможем продолжить победную серию во Владивостоке.

Думаю, что размер площадки сыграет свою роль в матче. Нам будет необходимо какое-то время, чтобы привыкнуть к такой коробке. Если мы будет четко следовать игровому плану, то сможем рассчитывать на положительный результат.