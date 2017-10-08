Бен Скривенс о матче с "Сибирью": "Салавату" сильно нужна была эта победа"

Вратарь "Салавата Юлаева" Бен Скривенс после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (3:0) отметил, что его команда хорошо отработала в большинстве и меньшинстве. Отметим, что голкипер в этом сезоне провел десять "сухих" игр.

– Это очень большая, важная победа для нас, – цитирует клубная пресс-служба Скривенса. – Парни забили нужные голы, а также хорошо отработали в большинстве и меньшинстве. Нам очень сильно нужна была эта победа.

– Насколько важно было сыграть на ноль?

– Для меня гораздо более важным было принести победу команде, не пропустить шайбы. В принципе я особо не обращаю внимания на то, есть у меня сегодня "сухарь" или нет. Главное, что я смог не пропустить ни одной шайбы. Для нас это очень важно.

– Впереди у "юлаевцев" матч с минским "Динамо". Будете ли по-особенному настраиваться на эту игру?

– Мне будет очень приятно вернуться в Минск. Там хорошая арена и прекрасные болельщики. К тому же, я знаю все хорошие рестораны в Минске. Нам предстоит очень сложная поездка и для меня конкретно в Минске будет очень важно дать нашей команде шанс выиграть. Ну а в принципе для меня сейчас нет особой разницы, с кем играть – нам очень нужны победы.