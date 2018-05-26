Бен О`Коннор: "По каким-то причинам в КХЛ игнорируют британских игроков"

Защитник сборной Великобритании Бен О`Коннор, перешедший в "Барыс", отметил, что в его родной стране достаточно хороших игроков, которые способны заиграть в сильных лигах.



– Я надеюсь, что мой переход в КХЛ откроет череду переходов британских игроков в сильные европейские чемпионаты, – приводит слова защитника официальный сайт хоккейной лиги EIHL. – По каким-то причинам КХЛ и другие лиги нас игнорировали, однако успехи национальной команды заставят их изменить мнение. В Британии много игроков, которые способны добиться успеха.