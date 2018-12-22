Бен Максвелл: "Спартак" выиграл три матча подряд, это нельзя менять

Нападающий "Спартака" Бен Максвелл поделился впечатлениями от ретро-матча с "Сочи" (3:2 ОТ). По его словам, команда хорошо провела первые два периода, но в третьем провалилась. Напомним, Максвелл забросил победную шайбу.

– Это была третья игра за последние пять дней, и сегодня мы были немного медленнее, чем обычно. Гудачек сделал несколько классных сейвов, - отметил Максвелл. - Смогли заработать очки в овертайме, и это классно. Не понимаю, что случилось в третьем периоде, почему мы пропустили два гола. Первые сорок минут мы показывали нашу лучшую игру. А в овертайме нам оставалось просто реализовать большинство и занести шайбу в ворота соперника.

Атмосфера 1990-х на игре? Да, это был важный период в истории России, она уж точно поинтереснее, чем история Канады. Мы провели еще один ретро-матч, и это было интересно.

Было много прикольных вещей. Я не знал, что "Спартак" выступал в форме других цветов, но это было забавно. Для фанатов, думаю, это была классная задумка. Мы приехали на игру на старом автобусе. У меня, правда, сложилось впечатление, что он был не из 1990-х, а из 1950-х. Не знаю, почему так вышло. А что касается хоккея, то ничего не поменялось. Мы должны придерживаться нашего курса, чтобы побеждать. "Спартак" выиграл три матча подряд, это нельзя менять. (Владислав Уткин)