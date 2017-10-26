Бен Максвелл: "Голевая серия придает мне уверенности"

Нападающий "Спартака" Бен Максвелл после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (4:0) подчеркнул, что чувствует себя комфортно в одном звене с Лукашем Радилом и Райаном Стоа. Отметим, что в минувшей встрече форвард стал автором заброшенной шайбы.

– До последних двух матчей мы не могли первыми открыть счет и у нас постоянно возникали проблемы, – цитирует ТАСС Максвелла. – Но нам удалось это исправить, поэтому игры стали складываться для нас проще. Мне удается забивать в трех последних встречах, и это, безусловно, придало уверенности в собственных силах. Конечно, в некоторых из них мне повезло, но это не столь важно, когда команда добивается успеха

Радил и Стоа? Они оба прекрасные хоккеисты – отлично проявляют себя в борьбе и всегда могут отдать острую передачу. У нас хорошая химия в звене, во всяком случае, я чувствую себя комфортно рядом с ними. Не согласен с тем, что наше звено является ключевым. В "Спартаке" играют отличные ребята и в остальных тройках. Ты не можешь побеждать в КХЛ, играя одним звеном. Большинство команд добивается здесь успеха, использую все пятерки, и мы становимся таким коллективом.

У нас было много упорных выездных игр в начале сезона, в которых мы должны были побеждать, но не смогли. Да, нам удается выигрывать дома и главное, что это придает нам уверенность. Постараемся реализовать ее в следующих гостевых матчах.