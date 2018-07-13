Беляков, Желдаков и Кулемин покинули "Торпедо"

"Торпедо" покинули защитники Федор Беляков и Григорий Желдаков, а также нападающий Вячеслав Кулемин, информирует официальный сайт клуба.



Беляков был обменян в "Торпедо" по ходу прошлого сезона. В 11 матчах он сделал одну передачу. Желдаков в прошедшем сезоне провел 32 матча и набрал 7 (1+6) очков.



Кулёмин выступал за нижегородцев в сезона-2013/14. В прошедшем регулярном чемпионате он забросил 1 шайбу в 21 матче.