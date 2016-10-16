Белов - Знарку: "Не против, если "Витязь" возьмет игроков СКА?"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от СКА (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что изменить ход встречи у подопечных практически не было шансов. По словам наставника, перестановка на вратарской линии была запланирована заранее, передает из Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Что-то можно было сделать во втором периоде, когда мы создали несколько моментов. Но, по большому счету, изменить ход игры и дать бой СКА нам не удалось.

– Почему сегодня не попал в заявку вратарь Сятери?

– Заранее запланировали это. Хотели дали ему отдохнуть. Почему сегодня? Наверное, надо было еще в Риге дать ему передышку, но пришлось по ходу матча его поменять. Не потому что Сятери играл плохо, а потому, что счет был крупным. Хотели дать сыграть Сапрыкину. Сятери много игр провел без замен, накопилась усталость.

– "Витязь" в простонародье называют "фарм-клубом СКА". Шутливый вопрос: нет ли у вас желания взять взамен игроков петербургской команды?

– (Спрашивает у сидящего рядом Олег Знарка.) Не против?