Белов – Знарку: "Играл ли я овертаймы в детстве? Нет, в музыкальную школу ходил"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от СКА (3:4Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда заработала важное очко. По его словам, подольцы в этой встрече играли с огромной самоотдачей.

– Для нас это очко очень важно – сказал Белов. – Главным образом, в психологическом плане. В прошлом году у нас не складывались матчи против СКА, за исключением одной домашней игры, но мы и ее проиграли. Сегодня ребята играли с огромной отдачей. Выстояли в меньшинстве, только одну шайбу пропустили. Командой я доволен.

– Этот СКА слабее, чем СКА образца прошлого плей-офф?

– Не заметил. Это очень хорошая команда.

– Овертайм в формате "три на три" не напоминает вам дворовый хоккей из детства?

– Ты в детстве в овертаймы играл? – спросил Знарок у Белова.

– Нет, я в музыкальной школе учился.

– Чем закончилась история с шайбой на ребре?

– Никакой истории не было. Лайнсмен допустил методическую ошибку. Вот и все. Мы не разбирали эту историю.

– Чему научила вас серия против СКА в прошлом сезоне?

– Главным образом мы проигрывали в психологическом плане. Робко действовали против СКА. Возможно и в тактическом плане тоже. Сегодня мы перестроились. Это как раз уроки с прошлого года. (Сергей ЯРЕМЕНКО)