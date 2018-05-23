14:12 | Хоккей — КХЛ

Белов заработает в СКА 210 миллионов рублей за три сезона

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Как стало известно "СЭ", защитник Антон Белов будет получать по 70 миллионов рублей в год по условиям нового трехлетнего контракта со СКА. Отметим, что ранее хоккеист получал в питерском клубе 100 миллионов рублей за сезон. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

31-летний хоккеист выступает за СКА с 2014 года. В прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ он набрал 7 (2+5) очков в 24 встречах.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Andrewxyz

shur, не жаба, а иррациональность происходящего.

15:04

shur

Как всех жаба душит! Как будто у них все отобрали.

15:02

Andrewxyz

На еду на месяц только хватит.

14:55

Братчанин

70 лямов в год - это 5,8 в месяц или 194 тысячи в день. Для большинства россиян это нереальные деньги. Зачем злить народ? Этих миллионщиков и так ненавидят - так зачем опять концентрировать на этом внимание?

14:48

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