Белов заработает в СКА 210 миллионов рублей за три сезона

Как стало известно "СЭ", защитник Антон Белов будет получать по 70 миллионов рублей в год по условиям нового трехлетнего контракта со СКА. Отметим, что ранее хоккеист получал в питерском клубе 100 миллионов рублей за сезон. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

31-летний хоккеист выступает за СКА с 2014 года. В прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ он набрал 7 (2+5) очков в 24 встречах.