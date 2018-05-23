Белов заработает в СКА 210 миллионов рублей за три сезона

Как стало известно "СЭ", защитник Антон Белов будет получать по 70 миллионов рублей в год по условиям нового трехлетнего контракта со СКА. Отметим, что ранее хоккеист получал в питерском клубе 100 миллионов рублей за сезон. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
31-летний хоккеист выступает за СКА с 2014 года. В прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ он набрал 7 (2+5) очков в 24 встречах.
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Andrewxyz
shur, не жаба, а иррациональность происходящего.
15:04
shur
Как всех жаба душит! Как будто у них все отобрали.
15:02
Andrewxyz
На еду на месяц только хватит.
14:55
Братчанин
70 лямов в год - это 5,8 в месяц или 194 тысячи в день. Для большинства россиян это нереальные деньги. Зачем злить народ? Этих миллионщиков и так ненавидят - так зачем опять концентрировать на этом внимание?
14:48