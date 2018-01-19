Белов продолжит работу в "Витязе", несмотря на невыход в плей-офф

Президент "Витязя" Михаил Головков сказал, что главный тренер Валерий Белов продолжит работу в команде, несмотря на непопадание в плей-офф КХЛ. Клуб из Подмосковья потерял шансы на участие в Кубке Гагарина 17 января в матче против "Салавата Юлаева" (1:4).

- Валерий Геннадьевич продолжит работу в команде, - цитирует ТАСС Головкова. - Я вижу, как человек работает, и мы сделаем совместно выводы из этого сезона. Нельзя сказать, что он прошел впустую - после прорыва в том году надо пройти и через это, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось. Нужно выйти на стабильный уровень, чтобы не довольствоваться только лишь попаданием в плей-офф.

Напомним, Белов возглавляет "Витязь" с марта 2017 года. Его контракт с клубом был заключен сроком на два сезона.