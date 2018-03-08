Белов получил "5+20" за атаку Кагарлицкого. Видео

Защитник СКА Антон Белов получил дисциплинарный штраф до конца игры в концовке четвертого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против "Северстали". Белов был наказан за атаку форварда Дмитрия Кагарлицкого.
Также "5+20" получил нападающий "Северстали" Матей Странски за удар клюшкой Егора Яковлева.
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PitersS
Ну, удар был не в голову, а ниже, а куда можно попасть плечом-в живот или ногу? Ясно, что игрок получил сильное сотрясение, так от правильных силовых в воздухе и кульбиты делают. Думаю, КДК должна с этим разобраться, и если печетесь о здоровье игроков, то откажитесь от силовых-как у женщин. Некоректно обвинять игрока ростом под два метра в ударе в голову, если у пострадавшего рост метр с кепкой. Раз 5 посмотрел и видно что удара в голову не было.
20:09
songaila
собака женского пола этот белов
20:06
nikolas1102
Ты сам то лучше,иногородний.
19:43
+-=0
мразота питерская
19:32