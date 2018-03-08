Белов получил "5+20" за атаку Кагарлицкого. Видео

Защитник СКА Антон Белов получил дисциплинарный штраф до конца игры в концовке четвертого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против "Северстали". Белов был наказан за атаку форварда Дмитрия Кагарлицкого.

Также "5+20" получил нападающий "Северстали" Матей Странски за удар клюшкой Егора Яковлева.