19:25 | Хоккей — КХЛ

Белов получил "5+20" за атаку Кагарлицкого. Видео

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Защитник СКА Антон Белов получил дисциплинарный штраф до конца игры в концовке четвертого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против "Северстали". Белов был наказан за атаку форварда Дмитрия Кагарлицкого.

Также "5+20" получил нападающий "Северстали" Матей Странски за удар клюшкой Егора Яковлева.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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PitersS

Ну, удар был не в голову, а ниже, а куда можно попасть плечом-в живот или ногу? Ясно, что игрок получил сильное сотрясение, так от правильных силовых в воздухе и кульбиты делают. Думаю, КДК должна с этим разобраться, и если печетесь о здоровье игроков, то откажитесь от силовых-как у женщин. Некоректно обвинять игрока ростом под два метра в ударе в голову, если у пострадавшего рост метр с кепкой. Раз 5 посмотрел и видно что удара в голову не было.

20:09

songaila

собака женского пола этот белов

20:06

nikolas1102

Ты сам то лучше,иногородний.

19:43

+-=0

мразота питерская

19:32

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