Белов – о поражении от "Югры": "Хотел подобрать слова, но не получилось"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от "Югры" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на слабую реализацию голевых моментов. По словам специалиста, сработало спортивное правило: не забиваешь ты – забивают тебе.

– Я шел на пресс-конференцию и думал о чем говорить. Хотел подобрать слова, но не получилось, – приводит пресс-служба "мамонтов" слова Белова. – Сейчас будет экспромт... Полтергейст какой-то.

В принципе, играли же неплохо. И опять, не первая игра, перевернулось и в итоге – поражение. С другой стороны, работает закон. У нас были прекрасные возможности увеличить счет и довести его спокойно до победы, но мы этого не сделали. Было много большинства, но мы не забили. Сработал закон: не забиваешь ты – забивают тебе.