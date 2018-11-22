Белорусы больше не считаются легионерами в КХЛ

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе КХЛ, белорусские игроки официально перестали считаться легионерами.

– Определение статуса "Иностранный игрок" для хоккеистов, а также ограничения для клубов в связи с этим осуществляются согласно Закону о спорте, нормативным актам Минспорта России и ФХР, – сообщили в пресс-службе КХЛ. – После вступления в силу 19 октября 2018 года Приказа Минспорта России белорусы не считаются легионерами. Сегодня Совет Директоров КХЛ утвердил технические правки в Регламенты КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Процедурные вопросы решены: на хоккеистов – граждан Республики Беларусь не распространяются ограничения для участия в матчах Чемпионата КХЛ.