Бек перешел в "Авангард", Хольстрем - в "Куньлунь"

"Авангард" и "Куньлунь" совершили обмен, сообщает официальный сайт омского клуба. В Омск переезжает канадский нападающий Тэйлор Бек. А права на шведского форварда Акселя Хольмстрема пеешли китайскому клубу.

В этом сезоне 27-летний Бек сыграл 39 матчей за "Куньлунь" и набрал 22 (9+13) очка при показателе полезности "+5".

Также "Авангард" обменял в новокузнецкий "Металлург" нападающего Дмитрия Жукенова, получив взамен права на двух финских игроков: 23-летнего форварда Юусо Иконена ("Херши Беарс") и 27-летнего защитника Сами Ватанена ("Нью-Джерси").

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