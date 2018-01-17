20:44 | Хоккей — КХЛ

Бегунц покинул должность советника президента "Динамо"


Хоккейный клуб "Динамо" покидает советник президента по хоккейным операциям Рубен Бегунц. Одно время, его прочили на должность спортивного директора московского клуба, генерального менеджера, но назначение не состоялось.

– Я перехожу на другую должность, - подтвердил Бегунц в телефонном разговоре. От дальнейших комментариев он отказался.

Бегунц пришел в клуб весной этого года. С ним связывают ряд спорных трансферных ходов клуба. Например, приглашение Евгения Артюхина, отказ от нескольких игроков из системы клуба, выигравших турнир в ВХЛ.

По нашим данным, он постоянно конфликтовал с главным тренером по кадровым вопросам.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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