Батлер принес "Торпедо" победу над "Автомобилистом"

В матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское "Торпедо" в гостях в серии буллитов обыграло "Автомобилист" со счетом 2:1. Победный бросок исполнил нападющий Бобби Батлер. Отметим, что форвард стал и автором заброшенный шайбы в остновной время встречи. Нижегородцы одержали третью победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Батлер – 7, 36:46 – 0:1. Щитов – 3 (Михнов), 54:52 – 1:1.

Победный буллит: Батлер.

Вратари: Сохатский – Бирюков (Проскуряков, 65:00).

Штраф: 8 – 22.

Броски: 30 (10+9+9+2) – 32 (11+8+9+4).

Судьи: Букин, Цыплаков.

6 января. Екатеринбург. КРК "Уралец".