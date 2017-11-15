"Барыс" заменил вратаря в овертайме за полторы минуты до сирены

Нестандартным решением отметился главный тренер "Барыса" Евгений Корешков в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (1:2 Б), заменив вратаря четвертым полевым игроком за полторы минуты до сирены. Это не помогло команде победить, более того, астанчане могли уступить, однако форвард омичей Кирилл Семенов не попал в ворота с близкого расстояния. Отметим, что Корешков делает подобный ход не первый раз. В предыдущей встрече против "Витязя" (3:2 ОТ) этот ход принес "Барысу" победу.