"Барыс" забросил 6 безответных шайб рижскому "Динамо" и вышел в лидеры "Востока"

"Барыс" разгромил рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 6:0. Астанинцы возглавили таблицу Восточной конференции.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Рига) - "Барыс" (Астана) - 0:6 (0:2, 0:4, 0:0)
Голы: Доус - 9 (бол., Вей, Даллмэн), 5:11 - 0:1. Дитц - 4 (Вей, Фраттин), 13:52 - 0:2. Пушкарев - 1 (Сан-Пьер, Михайлис), 24:07 - 0:3. Савченко - 1 (бол., Сан-Пьер, Михайлис), 29:38 - 0:4. Доус - 10 (Фраттин, Вей), 31:42 - 0:5. Вей - 1 (бол., Дитц, Фраттин), 38:36 - 0:6.
Вратари: Питерс (Калныньш, 29:38) - Карлссон.
Штраф: 18 - 10.
Броски: 21 (6+8+7) - 32 (6+18+8).
Судьи: Морозов, Франо.