"Барыс" вырвал победу у "Северстали"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" в овертайме обыграл "Северсталь" со счетом 4:3. Казахстанский клуб уступал по ходу встречи, но смог сравнять счет в третьем периоде и перевести игру в дополнительное время. Победную шайбу забросил Брэндон Боченски.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Барыс" (Астана) – 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Доус – 17 (Боченски), 6:11 – 0:1. Трунев – 7 (Стасенко, Уилсон), 11:07 – 1:1. Трунев – 8 (Трубачев, Стасенко), 20:52 – 2:1. Трубачев – 3 (бол., Трунев), 35:06 – 3:1. Старченко – 7 (бол., Даллмэн, Рымарев), 39:01 – 3:2. Сан-Пьер – 8 (Доус), 52:17 – 3:3. Боченски – 9 (бол., Доус, Даллмэн), 63:55 – 3:4.

Вратари: Смирягин – Карлссон.

Штраф: 6 – 12.

Броски: 39 (14+15+10+0) – 35 (14+3+11+7).

Судьи: Ансонс, Конц.

17 ноября. Череповец. Ледовый дворец.