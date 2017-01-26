"Барыс" вырвал победу у рижского "Динамо"

"Барыс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское "Динамо" (3:2). Победную шайбу себе в актив записал Дастин Бойд, продливший победную серию команды Эдуарда Занковца до четырех матчей.

Рижане, давно потерявшие шансы на попадание в плей-офф, по-прежнему занимают последнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Астаны, имеющая после 51 матча 81 очко, располагается на 5-й строчке на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Барыс" (Астана) – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Старченко – 14 (бол., Шалапов), 13:09 – 0:1. Индрашис – 9 (Липсбергс, Бичевскис), 27:24 – 1:1. Доус – 35 (бол., Боченски), 35:11 – 1:2. Бойд – 7 (Доус), 45:54 – 1:3. Дарзиньш – 7 (Галвиньш, Цибульскис), 58:45 – 2:3.

Вратари: Калныньш (58:24 – 58:45, 59:08) – Пулен.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 22 (6+10+6) – 22 (9+9+4).

Судьи: Балушка, Кулев.

26 января. Рига. Арена Рига.