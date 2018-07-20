"Барыс" выразил соболезнования в связи со смертью Тена

"Барыс" выразил соболезнования семье фигуриста Дениса Тена, который скончался 19 июля от ранений, полученных в результате нападения двоих человек, пытавшихся украсть зеркала с его машины.

- Вчера из Алматы пришла ужасная весть, - сообщается на официальном сайте "Барыса". - После ножевого ранения в одной из больниц скончался бронзовый призёр Олимпиады-2014 в Сочи, известный казахстанский фигурист Денис Тен. Это невосполнимая утрата не только для мира спорта, но и для всего Казахстана. Ему было всего 25 лет.

Хоккейный клуб "Барыс" выражает искренние соболезнования всем родным и близким Дениса. Мы скорбим вместе с вами. Денис навсегда останется в наших сердцах.

Ранее сообщалось, что полиция Казахстана установила личности преступников, напавших на Тена.

Подозреваемый в убийстве Дениса Тена признал вину. Что известно на данный момент