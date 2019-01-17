"Барыс" в овертайме победил "Салават Юлаев"

"Барыс" обыграл "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:0 ОТ. Единственную шайбу забросил Патрис Кормье.

"Барыс" занимает 5-е место в Восточной конференции, имея в активе 67 очков. "Салават Юлаев" с 61 баллом располагается на 6-й строчке.

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"Барыс" (Астана) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Кормье - 18 (Блэкер), 63:23 - 1:0.

Вратари: Карлссон - Метсола.

Штраф: 11 - 17.

Броски: 45 (12+16+10+7) - 26 (7+10+8+1).

Судьи: Бирин, Рогачев.

17 января. Астана. "Барыс-Арена".

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