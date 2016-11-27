"Барыс" в овертайме победил "Амур"

"Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду в овертайме победил "Амур" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Владимир Маркелов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Амур" (Хабаровск) - 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Доус - 19 (бол., Сан-Пьер), 8:09 - 1:0. Рамстедт - 6 (Кондратьев, Куусела), 52:00 - 1:1. Маркелов - 4 (Худяков, Липин), 62:26 - 2:1.

Нереализованный буллит: Кучин (12:40, Барыс).

Вратари: Карлссон - Метсола.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 25 (14+4+6+1) - 31 (11+8+10+2).

Судьи: Букин, Щенев.

27 ноября. Астана. "Барыс-Арена".