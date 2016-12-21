"Барыс" в гостях обыграл "Адмирал"

"Барыс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Адмирал" (4:1). Дублем отметился нападающий Дастин Бойд.

После этой победы команда Эдуарда Занковца занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков. Коллектив под руководством Александра Андриевского отстает от астанинской команды на 1 очко, располагаясь на 8-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Барыс" (Астана) - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Пушкарев - 2 (бол., Панюков, Шалапов), 7:39 - 0:1. Старченко - 11 (Баркер, Сан-Пьер), 30:37 - 0:2. Краснослободцев - 5 (бол., Саболич, Григорьев), 40:32 - 1:2. Бойд - 1 (Боченски, Семенов), 55:01 - 1:3. Бойд - 2 (Иванов, Тривино), 56:31 - 1:4.

Вратари: Бобков - Пулен.

Штраф: 14 - 14.

Броски: 31 (7+9+15) - 31 (11+13+7).

Судьи: Кулев, Франо.

21 декабря. Владивосток. "Фетисов Арена".