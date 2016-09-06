12:54 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Барыс" уволил Назарова

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Руководство "Барыса" приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Андрея Назарова и его тренерский штаб. По сообщению официального сайта, российский специалист уволен за неудовлетворительные результаты.

За неудовлетворительные спортивные результаты Попечительским советом корпоративного фонда "Фонд социальных проектов" 6 сентября 2016 года принято решение о досрочном прекращении трудового договора с тренерским штабом ХК "Барыс" во главе с главным тренером Андреем Назаровым, - говорится в заявлении клуба.

"Барыс" на старте регулярного чемпионата КХЛ в трех матчах потерпел три поражения и занимает последнее место на "Востоке". В то же время Назаров не смог вывести сборную Казахстана на Олимпийские игры-2018.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Денис Зыков

ну что ? ждем "грязного Наза" в Кузне ?

13:55

Разбанен досрочно

вот когда не прет, дак сразу во всем).

13:47

НольЭмоций

Новость замечательная, но ведь возьмут же куда-нибудь.

13:47

Яропост

Опять двадцать пять

13:45

rashlim

Вот и все, даже у казахов терпение лопнуло. Человек столько лет притворялся тренером, самая удивительная афера в истории хоккея.

13:42

harek

как же я ненавижу это быдло. Очень радостная новость

13:34

МаратХ

Молодцы казахи, нет быдлу в Барысе

13:32

hant64

Было бы замечательно, если бы он никуда больше не смог трудоустроиться. Я не кровожаден, просто такие тренеры хоккею не нужны, от слова совсем.

13:29

tank1st

"Шо?! Опять?" ©

13:28

цска 19781978

Пусть с Федей побьется,сейчас время полно будет

13:24

HONESTO

недотренер Назаров!

13:23

алексей_промес

ждём новостей о состоянии здоровья докторов команды

13:17

Angeldust

Лучшая новость на СЭ за последние несколько недель

13:11

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