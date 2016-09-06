"Барыс" уволил Назарова

Руководство "Барыса" приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Андрея Назарова и его тренерский штаб. По сообщению официального сайта, российский специалист уволен за неудовлетворительные результаты.

За неудовлетворительные спортивные результаты Попечительским советом корпоративного фонда "Фонд социальных проектов" 6 сентября 2016 года принято решение о досрочном прекращении трудового договора с тренерским штабом ХК "Барыс" во главе с главным тренером Андреем Назаровым, - говорится в заявлении клуба.

"Барыс" на старте регулярного чемпионата КХЛ в трех матчах потерпел три поражения и занимает последнее место на "Востоке". В то же время Назаров не смог вывести сборную Казахстана на Олимпийские игры-2018.