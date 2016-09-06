"Барыс" уволил Назарова

Руководство "Барыса" приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Андрея Назарова и его тренерский штаб. По сообщению официального сайта, российский специалист уволен за неудовлетворительные результаты.
За неудовлетворительные спортивные результаты Попечительским советом корпоративного фонда "Фонд социальных проектов" 6 сентября 2016 года принято решение о досрочном прекращении трудового договора с тренерским штабом ХК "Барыс" во главе с главным тренером Андреем Назаровым, - говорится в заявлении клуба.
"Барыс" на старте регулярного чемпионата КХЛ в трех матчах потерпел три поражения и занимает последнее место на "Востоке". В то же время Назаров не смог вывести сборную Казахстана на Олимпийские игры-2018.
Денис Зыков
ну что ? ждем "грязного Наза" в Кузне ?
13:55
Разбанен досрочно
вот когда не прет, дак сразу во всем).
13:47
НольЭмоций
Новость замечательная, но ведь возьмут же куда-нибудь.
13:47
Яропост
Опять двадцать пять
13:45
rashlim
Вот и все, даже у казахов терпение лопнуло. Человек столько лет притворялся тренером, самая удивительная афера в истории хоккея.
13:42
harek
как же я ненавижу это быдло. Очень радостная новость
13:34
МаратХ
Молодцы казахи, нет быдлу в Барысе
13:32
hant64
Было бы замечательно, если бы он никуда больше не смог трудоустроиться. Я не кровожаден, просто такие тренеры хоккею не нужны, от слова совсем.
13:29
tank1st
"Шо?! Опять?" ©
13:28
цска 19781978
Пусть с Федей побьется,сейчас время полно будет
13:24
HONESTO
недотренер Назаров!
13:23
алексей_промес
ждём новостей о состоянии здоровья докторов команды
13:17
Angeldust
Лучшая новость на СЭ за последние несколько недель
13:11