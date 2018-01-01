"Барыс" уволил Корешкова с поста главного тренера

Пресс-служба "Барыса" объявила об отставке Евгения Корешкова с поста главного тренера. Причина – низкие спортивные показатели команды в нынешнем сезоне. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Галым Мамбеталиев.

Корешков возглавил "Барыс" в 2015 году. В нынешнем сезоне казахстанская команда занимает десятое место в Восточной конференции, потерпев 26 поражений в 47 играх регулярного чемпионата КХЛ.