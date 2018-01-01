14:19 | Хоккей — КХЛ

"Барыс" уволил Корешкова с поста главного тренера

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Пресс-служба "Барыса" объявила об отставке Евгения Корешкова с поста главного тренера. Причина – низкие спортивные показатели команды в нынешнем сезоне. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Галым Мамбеталиев.

Корешков возглавил "Барыс" в 2015 году. В нынешнем сезоне казахстанская команда занимает десятое место в Восточной конференции, потерпев 26 поражений в 47 играх регулярного чемпионата КХЛ.

Дополнительная информация

http://hcbarys.kz/news/item/glavnyj-trener-barysa-evgenij-koreshkov-otpravlen-v-otstavku/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Serenky25

Ему это пояснили СМС-кой сразу после речи ВВП. С новым годом!

16:31

Спринт

Вся игра команды "Барыс" держится только на легионерах. Сломался главный снайпер и подсели физически иностранцы, и команда посыпалась. Уровень казахстанских игроков низкий даже для средненькой КХЛ. От Корешкова мало, что зависело, если не было нормального состава.

15:59

Maren13

Шалым? Вообще-то раньше его звали Галым...

15:21

rake

наконец то

15:04