"Барыс" уволил Корешкова с поста главного тренера

Пресс-служба "Барыса" объявила об отставке Евгения Корешкова с поста главного тренера. Причина – низкие спортивные показатели команды в нынешнем сезоне. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Галым Мамбеталиев.
Корешков возглавил "Барыс" в 2015 году. В нынешнем сезоне казахстанская команда занимает десятое место в Восточной конференции, потерпев 26 поражений в 47 играх регулярного чемпионата КХЛ.
Дополнительная информация
http://hcbarys.kz/news/item/glavnyj-trener-barysa-evgenij-koreshkov-otpravlen-v-otstavku/
Материалы других СМИ
Serenky25
Ему это пояснили СМС-кой сразу после речи ВВП. С новым годом!
16:31
Спринт
Вся игра команды "Барыс" держится только на легионерах. Сломался главный снайпер и подсели физически иностранцы, и команда посыпалась. Уровень казахстанских игроков низкий даже для средненькой КХЛ. От Корешкова мало, что зависело, если не было нормального состава.
15:59
Maren13
Шалым? Вообще-то раньше его звали Галым...
15:21
rake
наконец то
15:04