"Барыс" уступил сборной Казахстана на Кубке президента

В матче Кубка президента республики Казахстан "Барыс" в овертайме уступил сборной Казахстана (3:4). Победителем турнира стал "Амур", который в трех матчах набрал семь очков.

Кубок президента Республики Казахстан

"Барыс" (Астана) - Казахстан - 3:4 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Кучин - 1 (Акользин, Панюков), 2:46 - 1:0. Сагадеев - 1 (бол., Ибатуллин, Метальников), 4:57 - 1:1. Баженов - 1, 6:33 - 1:2. Метальников - 1 (мен., Гурков), 11:20 - 1:3. Орехов - 1 (бол., Даллмэн, Петерссон), 39:13 - 2:3. Кормье - 1 (Даллмэн, Михайлис), 59:42 - 3:3. Преснов - 1 (Степаненко, Савицкий), 62:53 - 3:4.

Вратари: Мальгин (Кудрявцев, 6:33, 58:35 - 59:01, 59:28 - 59:42) - Крамарь.

Судьи: Белов, Соин.

12 августа. Астана. "Барыс-Арена".