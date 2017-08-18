"Барыс" уступил "Амуру" в матче Мемориала Виктора Блинова

В матче Мемориала Виктора Блинова "Барыс" уступил "Амуру" - 2:3. Для хабаровчан данная игра стала последней на турнире. Клуб из Казахстана завтра сыграет с "Авангардом".

Мемориал Виктора Блинова

"Барыс" (Астана) - "Амур" (Хабаровск) - 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Бывальцев - 2 (бол., Лютов), 8:05 - 0:1. Вяч. Ушенин - 2 (бол.), 19:31 - 0:2. Полохов - 1 (бол., Ушенин, Пушкарев, Тривино), 23:38 - 1:2. Бельгибаев - 2 (Никулин, Гурков), 36:17 - 2:2. Фролов - 2 (Зогорна), 51:19 - 2:3.

Вратари: Кудрявцев (58:17) - Метсола.

Судьи: Акузовский, Петров.

18 августа. Омск. "Арена Омск".