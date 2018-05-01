"Барыс" расстался с Карлссоном

Как стало известно "СЭ", шведский голкипер Хенрик Карлссон покидает "Барыс". Стороны расторгли контракт, который был рассчитан до конца следующего сезона, по соглашению сторон. Ранее 34-летний вратарь принял казахстанское гражданство и выступил за сборную на чемпионате мира в дивизиона 1А.

Казахстан не смог вернуться в элиту, пропустив вперед команды Великобритании и Италии. В чемпионате КХЛ швед выступал в составе астанинского клуба в течение двух лет. По информации "СЭ" он может продолжить карьеру в шведской лиге SHL. (Евгений БЕЛОУСОВ)