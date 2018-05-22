"Барыс" продлил контракт с Мальгиным

"Барыс" на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с вратарем Дмитрием Мальгиным. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне 30-летний голкипер принял участие в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ. В этих встречах астанинцы одержали две победы, а сам Мальгин отразил 94,7 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,50.