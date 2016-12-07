"Барыс" прервал серию из трех поражений, обыграв "Автомобилист"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" в гостях обыграл "Автомобилист" со счетом 4:3. Для хозяев это поражение стало четвертым подряд. Отметим, что казахстанский клуб прервал серию из трех поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Барыс" (Астана) – 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Голы: Кучин – 4, 6:10 – 0:1. Старченко – 9 (Рымарев, Сан-Пьер), 11:49 – 0:2. Гареев – 10 (Губин, Чайковски), 23:39 – 1:2. Тривино – 5 (мен., Худяков), 27:18 – 1:3. Симаков – 4 (Василевский), 30:02 – 2:3. Пушкарев – 1 (Даллмэн), 35:56 – 2:4. Гареев – 11 (бол., Коукал, Чайковски), 42:48 – 3:4.

Вратари: Устинский (Сохатский, 27:18, 58:00) – Карлссон.

Штраф: 4 – 10.

Броски: 33 (13+9+11) – 32 (11+10+11).

Судьи: Лаврентьев, Оскирко.

7 декабря. Екатеринбург. КРК "Уралец".