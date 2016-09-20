18:49 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Барыс" прервал 10-матчевую победную серию ЦСКА

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"Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл ЦСКА со счетом 4:0. Шайбы забросили Вячеслав Трясунов, Евгений Рымарев, Найджел Доус и Роман Старченко.

Добавим, что у армейцев прервалась 10-матчевая победная серия.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – ЦСКА – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Трясунов – 1 (Рымарев, Гренц), 2:24 – 1:0. Рымарев – 2 (бол., Семенов, Старченко), 26:20 – 2:0. Доус – 3 (Шин, Сан-Пьер), 42:27 – 3:0. Старченко – 2 (Трясунов, Худяков), 55:19 – 4:0.

Вратари: Карлссон – Фаст.

Штраф: 2 – 4.

Броски: 18 (6+7+5) – 34 (13+10+11).

Судьи: Васильев, Оскирко.

20 сентября. Астана. "Барыс-Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

хорошо на ставках подняли.

19:22

Пионер 79

Что это было? Лидер проиграл (не забил ни одной шайбы) аутсайдеру?

19:16

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