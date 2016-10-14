"Барыс" пожелал скорейшего выздоровления Войтеку Вольски

"Барыс" опубликовал на своем официальном сайте обращение к Войтеку Вольски, накануне получившему повреждение позвоночника и травму головы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с казахстанской командой (3:1). После случившегося эпизода игрок "Магнитки" был экстренно госпитализирован. Позднее стало известно, что нападающий выбыл до конца сезона.

– С сожалением узнали, что игровой эпизод в матче "Металлург" – "Барыс" привел к достаточно серьезной травме нападающего магнитогорской команды, – говорится в обращении. – Игроки, тренерский штаб и все работники клуба искренне желают Войтеку Вольски скорейшего выздоровления. Надеемся, что в максимально сжатые сроки хоккеист полностью восстановится и вернется на площадку.